Katy Perry in topless nel video del singolo natalizo 'Cozy little Christmas'

Lontani i tempi in cui - quando si faceva chiamare Katy Hudson - interpretava musica cristiana: oggi Katy Perry non si fa problemi a provocare, comparendo in topless nel video del singolo natalizio "Cozy little Christmas".

Il videoclip è appena stato pubblicato in rete e ha per protagonista la stessa popstar californiana e un attore nei panni di Babbo Natale (anche lui senza veli - anche se le parti intime non vengono mostrate). In alcune scene, i due sono all'interno di una sauna e si lasciano massaggiare dalle zampe di due renne (dal minuto 1.08 nella clip che trovate qui sotto).

35 anni compiuti lo scorso 25 ottobre, Katy Perry non pubblica un nuovo album di inediti da più di due anni: l'ultimo è "Witness", uscito nel 2017, che però - a differenza dei precedenti - non ha brillanto particolarmente nelle vendite, nonostante il successo del singolo "Chained to the rhythm".