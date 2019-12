2020: in arrivo i dischi di Springsteen, Pearl Jam, Arctic Monkeys e...

Sono solamente indiscrezioni. Pubblicate sì da un sito di leak, ma tra i più attendibili: lo svedese Has it Leaked? in passato spoilerò gli annunci di artisti come Gorillaz, Taylor Swift e Eminem. Stando a quanto riferisce il portale, il 2020 potrebbe segnare il ritorno sulle scene discografiche di giganti del rock come Pearl Jam (discograficamente fermi a "Lightning bolt" del 2013, hanno appena annunciato il tour Europeo che il 5 luglio li vedrà suonare in Italia) e Bruce Springsteen e la sua E Street Band. In studio a lavorare a nuova musica anche i Guns N' Roses, i Daft Punk (l'ultimo album del duo è "Random access memories", uscito nel 2013) e gli Strokes. Possibile l'uscita di un nuovo album degli Arctic Monkeys.

Trattandosi di un sito di leak, è tutto meno che ufficiale. Però è vero anche che non è una novità che molti dei nomi citati stiano lavorando ai rispettivi nuovi dischi, come nel caso di Springsteen (anche lui potrebbe annunciare un concerto in Italia nel 2020 ) e dei Guns N' Roses

Tra gli artisti menzionati da Has it Leaked? anche Rihanna (l'ultimo album della popstar è "Anti" del 2016), Kendrick Lamar (in Italia a luglio per un'unica data) e Drake.