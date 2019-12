Deep Purple, nuovo album in arrivo

I Deep Purple pubblicheranno nel 2020 un nuovo album di inediti in studio, ideale seguito di "Infinite" del 2017: a confermarlo, per mezzo di un post tanto poetico quanto criptico pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale della band, è stato il frontman della storica formazione britannica, Ian Gillan.

Come si intuisce dalla nota, a coordinare i lavori in studio è stato chiamato il veterano della cabina di regia Bob Ezrin, già artefice del sound di "The Wall" dei Pink Floyd col quale i Deep Purple collaborarono per gli album "Now What?!" del 2013 e "Infinite" del 2017. "Forse, dopo un altro breve letargo, tutto diventerà chiaro, nella primavera del 2020", in chiusura, lascia intendere che l'album possa essere distribuito sui mercati già prima della prossima estate.

Ha tutti i crismi dell'ufficialità, invece, l'annuncio di un tour che vedrà Gillan e i suoi impegnati sui palchi del Regno Unito nel corso del prossimo autunno: dopo la serie di date estive nell'Europa continentale - una delle quali previste al Bologna Sonic Park il prossimo 6 luglio - la band sarà protagonista di sei eventi in compagni dei Blue Oyster Cult tra i prossimi 2 e 8 ottobre tra Manchester, Londra, Glasgow, Leeds e Birmingham.