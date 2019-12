Artist First, dal 2020 finanziamento con un minibond

A partire dal gennaio del prossimo anno la A1 Entertainment s.p.a., società fondata e diretta da Claudio Ferrante nel 2009 conosciuta con il marchio Artist First, emetterà minibond short term per il mercato extramot pro3 con l’obiettivo di finanziare l’acquisizione di nuovi progetti sul digitale. L’operazione, seguita dall'Advisor Arpe Group e dallo Studio Frigiolini&Partners Merchant, prevede quattro tranche di emissione, per un totale complessivo di 2 milioni di euro. La prima, da 500.000 euro, sarà emessa a gennaio 2020: la seconda seguirà a luglio 2020.

Claudio Ferrante, Fondatore e CEO dell’azienda, ha dichiarato:

“A1 Entertainment è stata fondata dieci anni fa per offrire una valida alternativa al sistema distributivo musicale italiano e proporre servizi innovativi agli artisti, attraversando cambiamenti epocali nel mondo della musica con un ruolo da protagonista. Questa operazione, realizzata a 10 anni dalla fondazione della società, si inserisce in un contesto di continua crescita dell’azienda, che mira a raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi in Italia e all’estero”.

Come si legge nella nota diffusa oggi, martedì 3 dicembre, rientra nel percorso di avvicinamento al mercato dei capitali da parte della società, con una possibile quotazione sulla borsa di Milano tra due anni.

A1 Entertainment ha recentemente acquisito il 33% delle quote della 432 Srl, società di management che segue, tra gli altri, LeVibrazioni, Francesco Gabbani e Francesco Tricarico, diversificando le proprie attività con l'ingresso nel segmento del booking live e del management.