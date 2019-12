Concerti, Alanis Morissette: un tour per i 25 anni di 'Jagged Little Pill'

Il 13 giugno del 1995 usciva "Jagged Little Pill", disco - il terzo nella carriera dell'artista di Ottawa - che consacrò Alanis Morissette come star mondiale: l'album, alla realizzazione del quale presero parte star come Dave Navarro (dei Jane's Addiction, all'epoca in forze nei Red Hot Chili Peppers), Flea (Red Hot Chili Peppers), Matt Laug (alla batteria per, tra gli altri, Alice Cooper e Vasco Rossi), raggiunse la vetta della chart di Australia, Belgio, Canada, Danimarca, Irlanda, Scozia, Regno Unito e Stati Uniti spingendosi fino al secondo posto nella classifica dei dischi più venduti in Italia, trainato dal singolo "You Oughta Know".

Per celebrare il venticinquesimo anniversario della pubblicazione Alanis Morissette intraprenderà nel corso del 2020 un tour mondiale, i cui dettagli saranno annunciati il prossimo fine settimana: nella notte del prossimo 8 dicembre ai fan verrà inviata una email contenente un codice che potrà essere utilizzato a partire da martedì, 10 dicembre, per preacquistare i biglietti per gli show. Al momento il calendario e l'itinerario del tour non sono ancora stati confermati ufficialmente.

L'artista oggi naturalizzata statunitense pubblicherà il prossimo primo maggio il nuovo album di inediti in studio "Such Pretty Forks in the Road", anticipato presso il pubblico dal primo estratto - già reso disponibile ufficialmente in Rete - "Reasons I Drink":