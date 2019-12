Apple Music Awards, prima edizione: premi a Billie Eilish, Lizzo e Lil Nas X

Si terrà domani, mercoledì 4 dicembre, allo Steve Jobs Theater, all'interno dell'Apple Park di Cupertino, in California, dove ha sede il quartier generale del gigante informatico americano, la prima edizione degli Apple Music Awards, premi musicali istituiti dall'azienda fondata nel 1976 da Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne: durante la cerimonia, che sarà trasmessa in diretta streaming a partire dalle 3 e 30 di giovedì mattina (ora italiana), verranno assegnati riconoscimenti ad alcuni dei protagonisti della stagione discografica appena conclusasi.

A Billie Eilish è stato conferito il premio più importante, quello di "Artista dell'anno", per il suo fortunatissimo album d'esordio "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", mentre alla rapper Lizzo andrà il titolo riservato agli emergenti, quello come "Breakthrough Artist of the Year". Canzone dell'anno è stata nominata “Old Town Road”, il fenomeno virale firmato da Lil Nas X.

Sempre alla cantante californiana di "Bad Guy", insieme al fratello Finneas, sarà assegnato il premio "Album of the Year" sempre per "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?".

“Gli Apple Music Award sono stati ideati per premiare la passione, l’energia e la creatività degli artisti più amati al mondo” ha dichiarato Oliver Schusser, Vice President of Apple Music and International Content di Apple: “I vincitori di questa prima edizione provengono da background musicali diversi e hanno stimolato discussioni profonde a livello sociale, influenzato la cultura e ispirato i nostri clienti di tutto il mondo. Siamo estremamente felici di festeggiarli”.