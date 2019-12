La storia di "Down in the Groove" di Bob Dylan

Nonostante la poca attenzione ricevuta dalla critica, il venticinquesimo album del cantautore americano è frutto di un lungo lavoro e di tante collaborazioni, tra le quali spiccano i nomi di Steve Jones, Ronnie Wood, Mark Knopfler, Jerry Garcia ed Eric Clapton.

Down in the Groove viene pubblicato nel 1988 – dopo Empire Burlesque del 1985 e Knocked Out Loaded del 1986 – tra varie difficoltà.

L’uscita dell’album, infatti, subisce un ritardo di più di sei mesi e la sua tracklist viene modificata almeno tre volte prima di giungere alla sua versione definitiva.

Inoltre le registrazioni dei brani provengono da una mezza dozzina di sessioni differenti, spalmate su un periodo che supera i sei anni.

CONTINUA A LEGGERE SU DEAGOSTINIVINYL.COM