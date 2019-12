Davide Van De Sfroos in tour, nuova data a Milano

Davide Van De Sfroos ha aggiunto al suo tour una nuova data, che va a sommarsi ai live già in calendario previsti l'8 novembre al Teatro Galleria di Legnano (MI), il 9 novembre al Teatro Trivulzio di Melzo (MI), il 15 novembre all'Auditorium Tiziano Zalli di Lodi e il 21 novembre al Cinema Teatro Manzoni di Busto Arsizio (VA). Lo staff del cantautore e chitarrista lombardo fa ora sapere che l’artista andrà in scena anche a Milano, l’11 maggio, al Teatro Dal Verme: il set fungerà da anteprima ufficiale del tour del 2020 e sarà anche l’occasione, per Van De Sfroos, nato l’11 maggio 1965, per festeggiare i suoi 54 anni.

I biglietti per il concerto saranno disponibili su TicketOne dalle 10 di domani, 3 dicembre.

Van De Sfroos ha dato alle stampe lo scorso 22 novembre l’album dal vivo “Quanti nocc”, testimonianza dei concerti messi in scena dall’artista nel corso del tour teatrale “Tour De Nocc” e di quello estivo “Van Tour”. Per promuovere il disco il cantautore originario di Monza ha in programma anche alcuni showcase con i fan, che si terranni mercoledì 4 dicembre al Bennet di Montano Lucino, domenica 8 dicembre al Discoshop di Lecco e lunedì 9 dicembre all’Auditorio Stelio Molo - RSI di Lugano Besso.

L’ultimo album d’inediti di Davide Van De Sfroos, “Synfuniia”, ideale seguito del precedente “Goga e Magoga”, risale al 2015.