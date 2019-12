I Pearl Jam danno il via a '12 Days of Pearl Jam'

I Pearl Jam, questa mattina, hanno annunciato le date del tour europeo 2020 che farà tappa anche in Italia il prossimo 5 luglio all’Autodromo di Imola.

Questa però non è l’unica novità regalata dalla band di Seattle nella giornata di oggi. Eddie Vedder e compagni hanno infatti anche dato il via a '12 Days of Pearl Jam'. Ovvero: a partire da oggi 2 dicembre, per i prossimi dodici giorni, sulla piattaforma Spotify, verrà pubblicata una canzone natalizia al giorno. Il primo brano di questa playlist è “Let Me Sleep (It’s Christmas Time)”.