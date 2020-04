Vasco Rossi, “Bollicine” usciva 37 anni fa: le canzoni del disco una per una. “Deviazioni”

Incalzante e moderna, abrasiva e quasi feroce, “Deviazioni” evita sin dall’inizio ogni equivoco sul suo significato. Con rabbia, più che con la solita ironia, Vasco attacca le troppe deviazioni del vivere degli anni ’80 e non solo, rivendicando per sé non tanto una presunta purezza quanto la sincerità di vivere pagandone il prezzo e senza ergersi a giudice degli errori (e orrori) altrui.

Il pezzo, a tratti più gridato che cantato, è pesante, con tanto di autocitazioni (“Ieri ho sgozzato mio figlio”), ormai cifra stabile o quasi del linguaggio del Vasco rocker.

“Quante deviazioni hai? Quante, dai, non dire che non ne hai. E non mi dire che sei puro come un giglio, che sei un padre perché c’hai un figlio. Credi che basti avere un figlio, per essere un uomo e non un coniglio?”.

Perfetta per il Vasco rock a tutti i livelli, dal contenuto al tiro possibile nei live, fra voglia di ballare e rabbiosa energia, “Deviazioni” spopolerà nei CD dal vivo; del resto, racconta Vasco, “Nasce dalla band, da un giro di basso; da solo non credo l’avrei scritta”.

I testi sono tratti dal libro di Andrea Pedrinelli “Vasco Rossi, la storia dietro le canzoni”, pubblicato da Giunti, per gentile concessione dell’autore e dell’editore; al libro rimandiamo per la versione integrale dei testi di presentazione delle canzoni di Vasco Rossi.

Qui la copertina del libro