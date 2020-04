Vasco Rossi, “Bollicine” usciva 37 anni fa: le canzoni del disco una per una. “Vita spericolata” (parte 1)

La magnifica melodia è composta da Tullio Ferro, ma è per merito del testo di Vasco che rimarrà nella storia della musica tricolore.

L’escalation del testo è imperiosa quanto coinvolgente, riporta anche i più miti ai sogni dell’adolescenza, a quando ci si immagina ribelli ma sempre vittoriosi, immersi in mille pericoli ma pronti a vincere ogni drago.

C’è tutto qui, del Vasco che esplode: il cinema riferimento linguistico, l’America riferimento dell’immaginario, l’icona di un’arte maledetta (McQueen era attore spericolato e problematico, un ex marine morto a soli cinquant’anni per un tumore causato dall’amianto delle tute che vestiva per correre in auto) che viene rivendicata quale riferimento di fierezza, coraggio e necessaria indipendenza da ogni costrizione o convenzione. Però c’è da sottolineare anche una riflessione quasi dolente sulla vita reale, con le sue ansie, i sogni che distrugge, le amicizie che porta via e la morte, che nel pezzo non è esplicitamente citata ma c’è, poiché il Roxy Bar non è solo un locale di Bologna noto all’artista ma “il paradiso di Fred Buscaglione che il Roxy Bar l’aveva cantato, l’aldilà dei grandi del rock”.

Nella canzone Vasco evita ogni possibile equivoco e riesce perfettamente ad arrivare al cuore della gente; nelle intenzioni dell’artista la “vita spericolata” è un valore da contrapporre a disvalori, ispirato addirittura “al vivere pericolosamente di Friedrich Nietzsche”.

I testi sono tratti dal libro di Andrea Pedrinelli “Vasco Rossi, la storia dietro le canzoni”, pubblicato da Giunti, per gentile concessione dell’autore e dell’editore; al libro rimandiamo per la versione integrale dei testi di presentazione delle canzoni di Vasco Rossi.

