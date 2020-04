Vasco Rossi, “Bollicine” usciva 37 anni fa: le canzoni del disco una per una. “Una canzone per te”

È l’inconfondibile arpeggiare della chitarra elettrica di Dodi Battaglia, qui alla sua prima collaborazione col Blasco, ad aprire uno dei pezzi più originali come scrittura e belli come melodia dell’intera produzione dell’artista.

“Una canzone per te”, un po’ recitata un po’ senza testo, col sax di sfondo a un “na-na-na” ideale per i cori del pubblico prima di un refrain di chiusa che va oltre il cantar d’amore per cantare... del cantar d’amore stesso, con cifra autorale inedita, è insieme autobiografia personale e collettiva, ironia e malinconia, sentimento e riflessione, persino spiegazione di una poetica fatta di canzoni “di stomaco” che attingono dal linguaggio quotidiano. Non è però un reale cantar d’amore ma più che altro un cantar d’affetto. Infatti l’ennesima canzone che fa innamorare di Rossi migliaia di fan è la spiegazione della celeberrima “Albachiara”: “Una canzone per te mi venne quando la Giovanna di ‘Albachiara’ compì diciott’anni”, dirà Vasco.

Fra le righe di una spiegazione impastata di vita vissuta (“Non te l’aspettavi eh? Abbassi gli occhi un istante poi dici: ‘Non credo d’es- sere così importante!’ Non ti ci riconosci neanche, ‘lei’ è ‘troppo chiara’ e tu sei già ‘troppo grande’”) l’artista rivela anche una modalità poetica di scrittura che lo rende ispirato e diverso, anche per una timidezza fragile che spesso nasconde ma qui in fondo dichiara, e non solo nel cantare dolcemente.

Una curiosità: nella grafia originale alla Vasco, sull’LP il brano è indicato con il titolo “...Una canzone per te!?”.

I testi sono tratti dal libro di Andrea Pedrinelli “Vasco Rossi, la storia dietro le canzoni”, pubblicato da Giunti, per gentile concessione dell’autore e dell’editore; al libro rimandiamo per la versione integrale dei testi di presentazione delle canzoni di Vasco Rossi.

Qui la copertina del libro