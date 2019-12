La storia di "First Rays Of The New Rising Sun" di Jimi Hendrix

Questo disco contiene tutto quello che ci resta del presunto seguito di Electric Ladyland.

Al momento della sua morte, avvenuta il 18 settembre 1970, Hendrix stava infatti lavorando a quello che sarebbe dovuto diventare il suo quarto album in studio.

Quasi tutti i brani di questo LP – che vide la luce solo nel 1997, sotto la supervisione dei familiari di Jimi – in realtà erano già usciti in precedenza.

In particolare, 14 furono inseriti nei primi due dischi postumi di Hendrix, The Cry of Love e Rainbow Bridge del 1971; i rimanenti tre, invece, in War Heroes del 1972.

Tuttavia, quella di First Rays of the New Rising Sun risulta essere la tracklist voluta da Hendrix e a testimoniarlo è sufficiente la presenza di chi lavorò alla produzione del disco, Eddie Kramer.

CONTINUA A LEGGERE SU DEAGOSTINIVINYL.COM