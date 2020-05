Beatles, i 50 anni di “Let it be”: tutte le canzoni una per una. “For you blue”

Quattro volte accennata il 7 gennaio, almeno altre quattro volte, delle quali due sono esecuzioni pressoché complete, eseguita il 9 gennaio (ma la documentazione disponibile di quella giornata a Twickenham è incompleta), “For You Blue” fu seriamente presa in considerazione solo il 25 gennaio, negli Apple Studios, quando la canzone, che George scrisse avendo in mente la moglie Pattie, ancora aveva un titolo provvisorio e generico: “George’s Blues (Because You’re Sweet And Lonely)”.

Se ne registrarono sei takes, tutte caratterizzate dal suono inconsueto della steel guitar suonata da Lennon. Il caratteristico glissando del bottleneck fu ottenuto da John utilizzando un bossolo di metallo (secondo altri, un accendino di metallo). Un paio di incoraggiamenti di George a John furono conservati nell’esecuzione vocale poi pubblicata su “Let It Be”, che verosimilmente corrisponde all’ultima take suonata il 25 gennaio.

del 29 novembre 2002 “For You Blue” è la prima canzone a essere eseguita da Paul McCartney; un momento particolarmente toccante è documentato dal DVD, ed è lo sguardo d’intesa che si scambiano Paul e Ringo prima che quest’ultimo, dopo il break strumentale, ripeta la frase “that’s a twelve bar blues” originariamente pronunciata da George Harrison.

Domani scriveremo di “Get back”

I testi sono tratti dal libro di Franco Zanetti “Il libro (più) bianco dei Beatles”, pubblicato da Giunti, per gentile concessione dell’autore e dell’editore; al libro rimandiamo per la versione integrale dei testi di presentazione delle canzoni di “Let it be” e di tutte le altre canzoni dei Beatles.

Qui la copertina del libro