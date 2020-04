Beatles, i 50 anni di “Let it be”: tutte le canzoni una per una. “Maggie Mae”

Improvvisata fra due takes di “Two Of Us” durante la terza seduta di registrazione alla Apple del gennaio 1969, “Maggie Mae” (il titolo col quale è più comunemente indicata è però “Maggie May”) risale probabilmente al diciannovesimo secolo, ed è una ballata popolare che racconta di una prostituta che deruba un marinaio. I Quarrymen, poi Beatles, tennero la canzone in repertorio per parecchi anni (era spesso utilizzata come “riscaldamento” in apertura delle esibizioni). Il ripescaggio del 24 gennaio 1969 fu uno dei tanti, riguardanti canzoni non composte dai Beatles, avvenuti fra il 22 e il 31 gennaio alla Apple.

La versione inclusa in “Let It Be” (ed espunta nel 2003 da “Let It Be... Naked”) venne cantata da Lennon con un testo parzialmente improvvisato; l’esecuzione del 24 gennaio durava circa un minuto e mezzo e si concludeva con una citazione di “Fancy My Chances With You” (una canzone di Lennon-McCartney che i Beatles eseguivano dal vivo nel 1962); nell’album fu ulteriormente ridotta a 41 secondi.

“Maggie Mae” è una delle due canzoni (l’altra è “Dig It”) espunte dalla tracklist dell’originario “Let It Be” in occasione della pubblicazione, nel 2003, della versione despectorizzata dell’album, “Let It Be... Naked”.

I testi sono tratti dal libro di Franco Zanetti “Il libro (più) bianco dei Beatles”, pubblicato da Giunti, per gentile concessione dell’autore e dell’editore; al libro rimandiamo per la versione integrale dei testi di presentazione delle canzoni di “Let it be” e di tutte le altre canzoni dei Beatles.

