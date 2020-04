Beatles, i 50 anni di “Let it be”: tutte le canzoni una per una. “Let it be” (prima parte)

Ultimo 45 giri pubblicato dai Beatles nel corso della loro attività di gruppo, ha lo stesso titolo dell’ultimo album di inediti della loro discografia. Avendone completata la struttura, ma disponendo ancora soltanto di una strofa e del ritornello, Paul fece ascoltare la sua canzone, nella forma provvisoria in cui si trovava, agli altri tre Beatles l’8 gennaio a Twickenham, dopo averla accennata il 3 gennaio da solo, accompagnandosi al pianoforte. Quel giorno il gruppo la suonò tre volte, con John al basso, George alla chitarra, Ringo alla batteria e Paul alla voce e al pianoforte.

La canzone fece progressi il giorno seguente, quando fu suonata sedici volte. Paul la ricantò da solo il giorno dopo, poi la canzone fu lasciata ferma fino al 23 gennaio, mentre nel frattempo McCartney scriveva una seconda strofa. Il 23, negli studi Apple, fu suonata due volte, e il 25 gennaio ben diciotto volte.

Il 26 gennaio “Let It Be” venne eseguita ventotto volte, con Billy Preston all’organo. Altre dodici esecuzioni avvennero il 27 gennaio, e un’altra ancora il 29 gennaio.

Il 31 gennaio, col testo finalmente completato, si registrarono nove takes (Paul al pianoforte, John al basso, George alla chitarra solista, Ringo alla batteria, Billy Preston all’organo); fu quello il giorno della “Apple Studio Performance”, in cui i Beatles suonarono, davanti alle cineprese, canzoni che non erano state incluse nella scaletta del concerto in terrazza del giorno precedente.

