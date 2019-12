Dua Lipa annuncia un concerto in Italia

La popstar britannica di origini albanesi-kosovare Dua Lipa ha rivelato il titolo del suo secondo album in studio, dopo l’esordio con l’eponimo disco nel 2017. Il nuovo capitolo della sua discografica si intitolerà “Future Nostalgia”.



Dua Lipa ha anche annunciato un tour europeo che prevede un live in Italia per il 30 aprile al Mediolanum Forum di Assago, alle porte di Milano. Il ‘Future Nostalgia’ Tour partirà da Madrid (Spagna) il 26 aprile e si chiuderà a Dublino (Irlanda) il 19 giugno.

I biglietti per la data italiana saranno disponibili per l’acquisto a partire dalle ore 9.00 di venerdì 6 dicembre sul circuito Ticketone, su Ticketmaster e su LiveNation.



Riguardo il nuovo disco “Future Nostalgia”, la cui uscita è stata anticipata dal singolo “Don’t Start Now”, la Lipa ha dichiarato:

“Quello che volevo fare con il mio nuovo album era uscire dalla mia comfort zone e mettermi alla prova, così da creare brani che potessero suonare come certe hit pop che adoro e sono rimaste nella storia. Ho voluto però che questi brani fossero miei e basati sulla mia esperienza. Sono stata ispirata da tantissimi artisti che amo: da Gwen Stefani a Madonna, da Moloko a Blondie, passando per gli Outkast solo per nominarne alcuni”.



E ha proseguito: