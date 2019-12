Oasis: cosa c’è dietro a questi 25 anni di "Definitely Maybe"

Gli Oasis un quarto di secolo fa pubblicavano Definitely Maybe, il loro album di debutto. Dopo sette milioni di copie vendute, Vinyl – nel numero 11, ora in edicola – celebra questo anniversario con una lunga cover story. E con una chiacchierata con i protagonisti di quei memorabili solchi.

Gli aneddoti e i retroscena dietro a Definitely Maybe sono molti – tanti dei quali poco noti. Come ad esempio il tipo di studio in cui la band incise il disco.

Nel gennaio del 1994 gli Oasis si accampano ai Sawmills Studios, in Cornovaglia, uno studio di registrazione ricavato in una villa sulle rive del fiume Fowey, in cui l’anno precedente i Verve avevano registrato A Storm in Heaven.

