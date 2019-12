Jimmy Page e quella pantomima in India di tanti anni fa

Il chitarrista dei Led Zeppelin Jimmy Page ha ricordato sul suo account Facebook un episodio divertente accaduto il 30 novembre del 1996 a Mumbai, in India, che lo ha visto protagonista insieme a Robert Plant e al batterista dei Queen Roger Taylor.

Proprio 23 anni fa la rete televisiva Channel V proponeva per la prima volta un cerimonia dal vivo e aveva invitato Page e Plant per consegnare loro un premio alla carriera. Ma ci fu un contrattempo e ai due Led Zeppelin venne chiesto un fuori programma.

Questo il racconto di Page su Facebook:

"Il momento clou dello show dovevano essere i Los Del Rios, la loro canzone “Macarena" al tempo era un successo globale. Purtroppo all'ultimo minuto il duo si tirò indietro perché uno di loro aveva mal di gola; il che era abbastanza ironico considerando che avrebbero mimato. Quindi, la prima ballerina e coreografa del loro video doveva eseguire la canzone da sola. Credo che quella fosse la prima volta che Channel V lo stesse facendo a livello internazionale e ora avevano un problema. Ci hanno chiesto di fare qualcosa, ma ovviamente non avevamo strumenti e non avevamo provato. Ci suggerirono di mimare "Rock and Roll" con Roger Taylor dei Queen alla batteria (che era lì per ritirare un premio per conto di Freddie Mercury) e un bassista di Goa".