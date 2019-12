Ed Sheeran non ha il cellulare

Qualche giorno fa il conduttore radiofonico Roman Kemp durante la trasmissione televisiva britannica 'I'm A Celebrity... Get Me Out of Here!' ha rivelato che il suo amico Ed Sheeran non possiede un cellulare, ha detto: “Ed non ha il telefono, gli devi mandare una email”.

Nel 2017, il cantautore britannico rivelò che la sua decisione di sbarazzarsi del telefono ha contribuito a ridurgli lo stress, al tempo disse:

''Ho comprato un iPad e lavoro solo via e-mail, ed è molto meno stressante. Non mi sveglio la mattina e devo subito rispondere a 50 messaggi di persone che mi chiedono cose.''

Sheeran è uno dei musicisti più famosi del mondo e ha problemi di ansia sociale. Nel 2018 parlando dal suo canale YouTube rivelò a proposito dell’ansia: “Ti si insinua dentro. Ci sto lavorando da otto anni e ho chiuso fuori la realtà.

Nella classifica stilata da Heat Magazine circa un mese fa, Ed Sheeran è risultato il più ricco inglese sotto i 30 anni.