Bon Jovi, l’ultima volta con Richie Sambora

Un mese fa i Bon Jovi hanno pubblicato il nuovo brano “Unbroken”. Con il tramontare del 2019 sono ormai quasi sette anni che la band è rimasta orfana del chitarrista Richie Sambora e per molti, senza di lui, i Bon Jovi non sono più i Bon Jovi. Era il 2013 quando Sambora incideva con la band di “Livin' on a Prayer” il suo ultimo album con la formazione, “What About Now”, prodotto da John Shanks. In quell’occasione abbiamo incontrato Jon Bon Jovi nel corso della conferenza stampa di lancio del disco, il tredicesimo per il gruppo statunitense.

“È un disco che invita all’azione. Con l’ultimo album, tour e gli impegni con Obama, ho capito meglio ciò che accade nel mondo”, raccontava Bon Jovi, proseguendo: “Negli ultimi quattro anni siamo passati dall’idea, dalla promessa del mandato presidenziale di Barack Obama, alla realtà che è fatta di tasse che crescono, economia oscillante. La verità è che nessun governo può farcela da solo in questa situazione. Ma in collaborazione con il settore privato può farcela”.

E infine: “Ed è questo il tema che si trova in tutte le nostre canzoni: cercare un po’ di ottimismo. In questo disco siamo più focalizzati sul tema, più consapevoli di quello che diciamo”.

L’intervista completa la trovate qui: