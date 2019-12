Messico, un concerto degli Slipknot finisce in sommossa. Video

La tappa di ieri, sabato 30 novembre, del Knotfest - il festival ideato e organizzato dagli Slipknot - a Città del Messico si è chiusa tra disordini scoppiati tra il pubblico a causa dell'annullamento dei set degli headliner e degli Evanescence, band che avrebbe preceduto sul palco la band di Corey Taylor: come riferiscono diverse testate locali, gli organizzatori del festival - nella line up del quale erano previsti, tra gli altri, Godsmack, Bullet for My Valentine e Papa Roach - sono stati costretti a sospendere l'evento dopo che, durante il set dei Behemoth, una transenna che separava il fronte del palco dal pit ha ceduto sotto la pressione dei fan presenti in platea.

Impossibilitati a ripristinare la barriera, ai promoter non è rimasto che annunciare dagli speaker l'interruzione degli show: il pubblico, imbestialito, ha sopraffatto il servizio d'ordine, prendendo d'assalto il palco e devastando la backline approntata dagli staff delle due band rimaste nella scaletta della giornata. Tra le altre attrezzature a cadere sotto la furia dei fan è stata la batteria degli Evanescence, data alle fiamme dai durante l'invasione di palco (come testimoniato dal video nel frame qui sotto).

Gli Slipknot hanno diffuso una nota sui propri account social ufficiali in merito all'accaduto:

"A causa di una transenna rotta e di diversi tentativi falliti di riparla, gli Slipknot sono stati costretti a cancellare la loro esibizione di ieri sera. La sicurezza - in particolare quella dei nostri fan e dei compagni di band - è la priorità numero uno. Ci scusiamo tanto, e speriamo che capiate tutti. Se dovesse succedere qualcosa a qualcuno di voi non ce lo perdoneremmo mai. Se avessimo potuto riparare correttamente la transenna, saremmo saliti sul palco. Ancora una volta, speriamo che tutti capiate: cercheremo di recuperare il più presto possibile"

Anche gli Evanescence hanno voluto inviare ai propri follower un messaggio sui propri canali social ufficiali:

"Città del Messico, siamo molto delusi per non aver avuto la possibilità di suonare stasera al Knotfest. Gli ultimi due gruppi non sono riusciti a suonare a causa di un problema di sicurezza con le transenne irrisolvibile (...). Non so come, ma in qualche modo recupereremo. Ci vediamo la prossima volta"

Gli Slipknot hanno voluto precisare come la distruzione della propria backline non sia imputabile ai propri fan messicani: