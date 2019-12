Asia Argento, a gennaio esce un nuovo album

View this post on Instagram

Very happy to announce my new LP will be released by @manimalvinyl in January 2020, deluxe vinyl edition coming in March with short films. Music by @beatsbyholly Photo by @benassijacopo #MusicFromMyBed #ManimalRecords #BeatsByHolly Sono felice di annunciare che il mio nuovo LP sarà pubblicato da @manimalvinyl a gennaio 2020, edizione vinile deluxe in uscita a marzo con cortometraggi e video. Musica di @beatsbyholly Foto di @benassijacopo Je suis heureuse d’annoncer que mon nouveau disque sortira par @manimalvinyl en janvier 2020, l’édition vinyle deluxe en mars avec des courts métrages et des vidéos. Musique de @beatsbyholly Photo de @benassijacopo