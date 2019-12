Pearl Jam, sui social indizi sul prossimo tour europeo: annuncio imminente?

I fan dei Pearl Jam si tengano pronti, perché la conferma ufficiale della data del prossimo 5 luglio all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola potrebbe essere questione di ore: sui propri canali social ufficiali la band di Eddie Vedder ha pubblicato un'animazione che segnala - in modo molto veloce e non sempre del tutto intelligibile - una serie di vecchie locandine relative a date tenute dalla formazione americana in passato sulla sponda orientale dell'oceano Atlantico.

Tra le altre città indicate ci sono Budapest, Berlino, Londra, Nickelsdorf (più precisamente Pannonia Fields, in Austria, dove da anni si svolge il festival Nova Rock, la cui prossima edizione è in programma tra i prossimi 11 e 13 giugno), Werchter (in Belgio, dove ha sede l'omonimo popolarissimo festival) e Praga. Non è detto né che le locandine indichino necessariamente le città precise che ospiteranno gli eventi: nel caso, i Pearl Jam non avrebbero avuto una locandina passata da esibire a mo' di indizio, essendo il gruppo già finito due volte nella line-up dell'ormai "estinto" Jammin' Festival - nel 2007 e nel 2010 - ma quando la manifestazione si era già spostata da Imola (dove, come anticipato da Rockol, dovrebbe avere luogo la tappa italiana del tour europeo 2020 dei Pearl Jam) al Parco San Giuliano di Mestre, in provincia di Venezia.

Per completezza, è giusto riferire che già da una settimana a questa parte - quindi prima che la band postasse la gif con le locandine d'annata - voci circolanti sul forum del Ten Club, dove si sprecano le fonti ben informate vicine alla band, riferivano di un itinerario così organizzato:

23 giugno Praga

25 Berlino

27 Stoccolma

29 Copenhagen

2 o 3 luglio Werchter

05 Imola

07 Vienna

10 Londra

13 Lodz (Polonia)

15 Budapest

17 Zurigo

19 Parigi

La parte delle città, pur riferite da fonti diverse - una ufficiale, seppure in modo criptico, e una non ufficiale - coincidono.

In ogni caso l'ufficializzazione delle date potrebbe davvero essere imminente: come già emerso lo scorso 28 novembre, un sito tedesco di vendita dei biglietti ha per errore anticipato la grafica del prossimo tour, che verosimilmente verrà confermata in concomitanza con l'annuncio ufficiale.