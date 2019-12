Who, il nuovo album è stato 'a rischio rap'

Nel nuovo album che gli Who dovrebbero pubblicare il prossimo 6 settembre avrebbe potuto esserci un brano con una parte rappata da Roger Daltrey: a svelarlo è stato lo stesso frontman della formazione di "My Generation" nel corso di un'intervista rilasciata all'edizione americana di Rolling Stone.

"All'inizio ho odiato quella canzone", ha spiegato Daltrey a proposito di "All This Music Must Fade", il primo estratto - già diffuso presso il pubblico - del nuovo lavoro: "Sulla demo [inviatagli da Pete Townshend] lui [Townshend, appunto] ci ha messo una parte rappata. Ma col cazzo che io l'avrei registrata. Zero. Lasciamo che certe cose le facciano i giovani".

Durante la stessa intervista i cronisti della storica testata statunitense fondata dal Jann Wenner hanno raccolto le controverse dichiarazioni di Pete Townshend su Keith Moon e John Entwistle ("Grazie al cielo non sono più tra noi") che hanno costretto il chitarrista e compositore a rettificare pubblicamente l'esternazione:

"Nessuno potrà mai capire mi mancano Keith e John, come persone, come amici e come musicisti", ha spiegato Townshend: "Ancora oggi sono arrabbiato con Keith e John per la loro morte. A volte lo dimostro. E' egoista, ma è come mi sento (...) Posso essere grato di essere libero come musicista e scrittore, ma triste per aver perso vecchi amici. Sembra ironico, e mi fa anche arrabbiare. Verso la fine della vita di mia madre Betty mi ha fatto impazzire: ho provato un enorme senso di sollievo quando finalmente è morta, ma mi manca molto. L'amore ha molte sfaccettature. Capisco che un sacco di fan si siano sentiti feriti dal modo nel quale è stata presentata la dichiarazione, nel titolo dell'intervista. Spero solo che mi conoscano abbastanza bene da capire che tendo a dire la verità il più possibile, ma racconto sempre entrambi i lati della medaglia, e che il lato positivo - nello specifico - è stato stralciato dal titolo".