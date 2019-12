Andrea Bocelli, stasera su Rai 2 l'anteprima mondiale di 'Return To Love (Christmas Version)'

Andrea Bocelli presenterà stasera in anteprima mondiale negli studi milanesi di "Che tempo che fa" il nuovo brano natalizio "Return To Love (Christmas Version)", versione inedita del duetto con Ellie Goulding presente nella tracklist di "Sì Forever: the Diamond Edition". Il programma condotto da Fabio Fazio sarà trasmesso da Rai 2 a partire dalle 21 e 05.

Il brano è stato prodotto da Bob Ezrin, in passato già collaboratore di - tra gli altri - Alice Cooper, Lou Reed e dei Pink Floyd, insieme ai quali registrò la pietra miliare "The Wall" del 1979, e registrato presso i prestigiosi Abbey Road Studios di Londra, sale che ospitarono alcune delle session più note dei Beatles.

Andrea Bocelli è l'unico artista italiano presente nel novero dei candidati ai prossimi Grammy Awards, massimo riconoscimento assegnato dalla discografia americana la cui cerimonia di premiazione avrà luogo il prossimo 27 gennaio allo Staples Center di Los Angeles. Alla notizia dell'ufficializzazione della sua candidatura, il cantante di Lajatico aveva dichiarato: