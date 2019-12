Ornella Vanoni, stasera su Rai 3 'In arte Ornella Vanoni'

Sarà trasmessa questa sera, domenica primo dicembre, a partire dalle 21 e 25, su Rai 3, la puntata del programma di Pino Strabioli "In arte" dedicato a Ornella Vanoni: la veterana voce milanese racconterà i momenti salienti della sua carriera al regista, attore e conduttore marchigiano, dai primi passi al Piccolo Teatro di Milano sotto la guida di Giorgio Strehler - che poi diventerà al suo compagno - al rapporto artistico e umano con Gino Paoli ("Non posso più di parlarne, chiedete a lui...").

La cantante, lo scorso marzo, si era espressa a favore dell'istituzione di una percentuale obbligatoria di musica italiana da imporre alle emittenti radiofoniche:

"[Le 'quote azzurre' sono] una protezione della canzone italiana. Non per cancellare quelle americane, ma se ne mandi in onda dieci, le altre dieci devono essere italiane. In Francia funziona"