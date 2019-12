Perturbazione, c'è un singolo inedito: nuovo album in primavera. Ascolta

Discograficamente inattivi da quattro anni - l'ultima prova sulla lunga distanza in studio, "Le storie che ci raccontiamo", risale al 2016 - i Perturbazione sono tornati a segnalarsi all'attenzione del pubblico con un nuovo singolo, intitolato "Le spalle nell'abbraccio":

La clip che ha accompagnato il brano è stata realizzata da Fabio Capalbo, regista in passato già al lavoro con - tra gli altri - Verdena, Vinicio Capossela, Baustelle, Edda e Planet Funk. "Le spalle nell'abbraccio" anticipa un nuovo album di inediti in studio della band torinese atteso per la primavera del prossimo anno, del quale - al momento - non sono stati resi noti i dettagli.