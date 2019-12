Noname: 'Sono stanca di cantare per i bianchi: lascio la musica'

Stanno facendo discutere, oltreoceano, le recenti dichiarazioni della giovane promessa del rap di Chicago Noname recapitate all'opinione pubblica per mezzo dei suoi canali social ufficiali. Fatimah Nyeema Warner - questo il nome all'anagrafe della cantante, che ha debuttato nel 2018 con l'album "Room 25", lo scorso 20 novembre aveva annunciato via Twitter i primi dettagli del suo nuovo album, "Factory Baby": contestualmente, la rapper aveva lasciato intendere di voler abbandonare la musica immediatamente dopo il lancio dei lavori sui mercati".

"Per essere sinceri, [in questo lavoro] non mi sento più coinvolta emotivamente", aveva scritto Noname in un Tweet poi rimosso: "Il rapporto tra artista e fan può essere maledettamente malsano. A tutti piace ciò che piace e odio quello che odiate voi. Sto solo cercando di capire e organizzarmi. Dopo 'Factory Baby' voglio pace".

Una settimana dopo, il 28 novembre, Noname ha cercato di chiarire il suo pensiero, sempre su Twitter:

me consistently creating content that is primarily consumed by a white audience who would rather shit on me than challenge their liberalism because some how liking Lizzos music absolves them of racist tendencies pic.twitter.com/AiyMEqZ5nK — Noname (@noname) November 28, 2019

Y’all really pushing the idea that black people can’t come to my shows because of black death and financial restraint ??? As if Dababy, Megan and Smino shows ain’t black as hell? Say you don’t like my shit and move around lol — Noname (@noname) November 29, 2019

whats funny is most black artist are just as uncomfortable performing for majority white crowds but would never publicly say that out of fear and allegiance to 💰 Which isnt a bad thing necessarily cause niggas gotta eat but yall wouldnt be up and arms if I quit workn @ McDonalds — Noname (@noname) November 30, 2019

when I go to work, thousands of white people scream the word nigga at me. and no I’m not changing my art so it is what it is. catch me @nonamebooks ✌🏾 — Noname (@noname) November 30, 2019

That’s real. Unfortunately I’m not going to keep performing for predominantly white crowds. I have 2 shows on the books then after that I’m chilling on making music. If y’all don’t wanna leave the crib I feel it. I don’t want to dance on a stage for white people. — Noname (@noname) November 29, 2019

I refuse to keep making music and putting it online for free for people who won’t support me — Noname (@noname) November 29, 2019

"Continuo a creare musica che viene ascoltata essenzialmente da un pubblico bianco che preferisce coprirmi di merda piuttosto che mettere in discussione il proprio liberalismo perché il fatto di apprezzare la musica di Lizzo li fa sentire assolti dalle proprie tendeze razziste", ha scritto la rapper postando, sul proprio canale Twitter, la foto di una donna - visibilmente triste - intenta a truccarsi il volto da clown: "La cosa divertente è che la maggior parte degli artisti neri si sente a disagio a esibirsi per platee composte dalla maggior parte da bianchi, ma non lo ammetterebbe mai pubblicamente per questione di soldi. E non c'è niente di male, perché tutti dobbiamo mangiare. Ma voi non sareste qui se smettessi di lavorare".

"Quando vado a lavorare [ai concerti], migliaia di bianchi mi urlano 'negra'. Non cambierò quello che faccio quindi questo è quanto", ha concluso Noname, rivolgendosi a un fan che le faceva presente come la fascia più giovane di pubblico afroamericano alla quale si rivolge non è solita frequentare i concerti: "E questo è vero", ammette lei, "Ma sfortunatamente non continuerò a cantare per un pubblico composto per la maggior parte da bianchi. (...) Non voglio ballare su un palco per i bianchi. (...) Mi rifiuto di fare musica e metterla online gratis per un pubblico che non mi supporta".

E quindi quale sarebbe il piano, le chiede il fan? Quello di lasciare la musica? La risposta di Noname, seppur affidata a una sola emoji, è abbastanza esplicita: