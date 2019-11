Vasco Rossi, un pensiero a Sinisa Mihajlovic: ‘Ho sentito il tuo discorso’

Il rocker di Zocca ha dedicato un pensiero, attraverso i suoi social, al tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic, che nel corso della conferenza stampa di venerdì scorso nel parlare delle sue condizioni di salute – condizioni che l’hanno costretto ad assentarsi per dedicarsi alle cure – ha citato uno dei brani di Vasco Rossi, “Eh già”, il singolo apripista del sedicesimo album del Blasco, “Vivere o niente”, uscito nel 2011. “Uso una frase di Vasco Rossi: 'Eh già... io sono ancora qua’. Andrò avanti con le mie forze sperando di essere più presente possibile perché questo mi fa sentire vivo”, ha spiegato l’allenatore jugoslavo naturalizzato serbo, dopo aver fatto riferimento, nel suo discorso, anche a un altro artista, Ramazzotti: "Quando son uscito dall'ospedale mia moglie ha postato una foto con la frase del mio amico Eros Ramazzotti, 'Più bella cosa non c'è'”.

La prossima estate il cantante emiliano tornerà a calcare i palchi italiani, mettendo nuovamente in scena il "VascoNonStopLive" dopo le tappe dello scorso anno negli stadi di Milano e Cagliari. I live previsti per il 2020 si terranno tutti nell’ambito dei principali festival di musica dal vivo che la prossima estate animeranno la Penisola: il Firenze Rocks, dove Vasco si esibirà il 10 giugno; gli I-Days di Milano, dove si esibirà il 15 giugno; il Rock in Roma, dove si esibirà sia il 19 giugno e sia il 20 giugno, al Circo Massimo; e la rassegna musicale dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, che in passato ha ospitato l’Heineken Jammin’ Festival, al quale lo stesso Vasco ha preso parte per più di un’edizione, dove l'artista sarà di scena il 26 giugno.

Allontanandoci dall’ambito live, il mese prossimo l’artista pubblicherà il doppio album dal vivo "Vasco Non Stop Live", del quale fa parte l’ultimo singolo messo a disposizione da Vasco, il brano “Se ti potessi dire”.