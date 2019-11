Ennio Morricone torna a dirigere per un concerto in Vaticano: ‘Non potevo dire no’

"L'anno prossimo ci dovrebbe essere un concerto nell'Aula Nervi, in Vaticano. Non me lo ha chiesto il Papa, ma comunque non potevo dire di no". Così Ennio Morricone, secondo quanto riferito dall’Ansa, ha annunciato il suo ritorno di scena, un’eccezione alla regola che il leggendario compositore e direttore d’orchestra concederà alla Chiesa. Morricone, 91 anni, ha raccontato dell’evento che lo vedrà tornare a dirigere per la prima volta dopo l’ultimo concerto da lui tenuto - andato in scena lo scorso mese di giugno alle Mura Storiche di Lucca, evento conclusivo della tournée di addio alle scene che l’artista ha portato sui palchi internazionali – nel corso di un incontro avvenuto durante la consegna a Morricone dell'onorificenza dell'Ordine del Sol Levante, a Roma, attraverso la quale il Giappone ieri, 29 novembre, ha reso omaggio al Maestro "per i meriti acquisiti nella promozione dell'interscambio fra Giappone e Italia nel campo della composizione musicale, in particolare di colonne sonore per film".

Sempre a proposito dei suoi impegni futuri Morricone ha dichiarato: "Ho anche scritto alcune cose: una per uno spot pubblicitario e un'altra, un po' scorbutica per chi deve eseguirla, che sarà diretta da mio figlio a inizio 2020 in piazza del Duomo a Milano. Ma non ha niente a che vedere con la musica da cinema, ma è musica che io definisco contemporanea”. Nel commentare, invece, l’onorificenza ricevuta dal paese asiatico il compositore si è così espresso:

È un grandissimo onore per me. Quando mi hanno chiesto di lavorare alla fiction di ambientazione storica “Musashi” il mio timore era che mi chiedessero musiche tradizionali giapponesi, che non ero in grado di realizzare. Faccio musica europea, dissi loro, ma era proprio quello che chiedevano: il mio stile e niente altro. Fu una bella impresa.

Con la tournée "60 years of music", inaugurata a Praga, in compagnia della Czech National Symphony Orchestra, nel gennaio 2016, e durata circa due anni, Morricone ha salutato il pubblico prima di dedicarsi, a causa dell’età del compositore e direttore d’orchestra romano, al meritato riposo.