Lana Del Rey canta 'I’ll Be Home for Christmas' con Kacey Musgraves

La voce di “Summertime Sadness” ha interpretato “I’ll Be Home for Christmas” in duetto con Kacey Musgraves in occasione dello show The Kacey Musgraves Christmas Show. Il classico natalizio cantato da Lana Del Rey e la cantante di “Golden Hour” è incluso nella colonna sonora che accompagna il programma che ha debuttato oggi, 29 novembre, su Amazon Prime Video.

Per l’occasione Kacey Musgraves ha duettato anche con, tra gli altri, Fred Armisen nel brano “Silent Night”, con Camila Cabello in “Rockin’ Around the Christmas Tree” e Zooey Deschanel” in “Mele Kalikimaka”.

Lana Del Rey, che ha pubblicato lo scorso 30 agosto l'album “Norman Fucking Rockwell!” (leggi qui la nostra recensione) - nominato per il Grammy Award 2020 nella categoria ‘Album dell'anno’ - sarà in tour anche in Italia. La musicista nata a New York si esibirà all'Arena di Verona il prossimo 9 giugno.