Snoop Dogg: un album di ninnananne per neonati, ecco la tracklist

Il nuovo progetto del rapper di “Doggystyle” è un album di ninnananne per bambini dal titolo “Lullaby Renditions of Snoop Dogg”. In occasione del Record Store Day è stato pubblicato oggi, 29 novembre, la versione in vinile del disco di Snoop Dogg che, disponibile in digitale dal prossimo 6 dicembre, presenta versioni strumentali di alcuni suoi brani come "Gin and Juice," "Beautiful," "Drop It Like It's Hot" e altri.

Ecco la tracklist e la copertina di “Lullaby Renditions of Snoop Dogg”, pubblicato in collaborazione con Rockabye Baby! Music - che dal 2006 a oggi ha presentato diversi dischi di cover strumentali di artisti come, tra gli altri, Coldplay, Metallica, Pink Floyd, Tool, Nirvana e rapper come Eminem, Drake e Kanye West.

"Gin and Juice"

"What’s My Name?"

"Beautiful"

"Drop It Like It’s Hot"

"Lay Low"

"Sensual Seduction"

"Young, Wild & Free"

"Snoop’s Upside Ya Head"

"California Roll"

"Trust Me"

"Slow Down"

"Doggy Dogg World"