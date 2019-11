Finley: ascolta la 'natalizia' "Santa Claustrofobia"

I Finley - Pedro (voce), Ka (chitarra), Dani (batteria) e Ivan (basso) - hanno pubblicato il singolo ‘natalizio’ “Santa Claustrofobia” (il video del brano uscirà il 2 dicembre) e hanno annunciato cinque concerti per il mese di dicembre.

Così Pedro descrive “Claustrofobia”:

“Niente di personale contro il Natale, quello che invece non riesco proprio a tollerare di questa festività sono i suoi hooligan. Una schiera di personaggi di diverse estrazioni sociali che vivono aspettando questo giorno e non vivendo tutti gli altri. E poi le tradizioni mi hanno sempre un po’ annoiato, più divertente invece uscire dai binari, come nella musica.”

Per celebrare l’uscita del brano, in esclusiva su Music First sarà disponibile il bundle Pacco di Natale contenente la nuova T-shirt di Santa Claustrofobia, la pallina di Natale targata Finley e uno speciale kit di biglietti di auguri.

Queste le date del tour dicembrino della band lombarda:

6 Dicembre - BOVOLONE (Vr), Palasport Le Muse - Ingresso gratuito

7 Dicembre - PRATO, Capanno17

13 Dicembre - TORINO, Spazio 211

27 Dicembre - MEZZAGO (Mb), Bloom

28 Dicembre - MODENA, Off

I biglietti sono disponibili sul circuito Ticketone e su Vivaticket.