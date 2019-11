Cesare Cremonini e la realtà aumentata

E’ uscito nei negozi "Cremonini 2C2C the best of" (leggi qui la nostra recensione), summa dell'opera del cantautore bolognese Cesare Cremonini. Il cofanetto contiene 6 brani inediti, 32 successi, rarità come demo originali e versioni alternative, 15 brani strumentali e le versioni pianoforte e voce di 16 brani.

Ma Cremonini non si è limitato alla musica per il suo nuovo progetto. Ha voluto infatti lanciare un canale di comunicazione di realtà aumentata tra lui e i suoi fan.

Scaricando Aria - principalmente sul proprio telefonino - e inquadrando la cover dell'album “2C2C” è possibile scoprire diversi messaggi. Questi i link per scaricare l'app Aria the Ar Platform: per ios qui, mentre per android qui.