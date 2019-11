Iron Maiden: la band va sulla maglietta del West Ham - GUARDA

Il bassista degli Iron Maiden Steve Harris, noto tifoso della squadra di calcio londinese del West Ham, è un uomo felice. E’ riuscito infatti a coniugare le sue grandi passioni per musica e calcio in una sola. Il logo della metal band britannica campeggerà sulla maglietta del team calcistico, che spesso Harris indossa in concerto.

Dichiara Harris:

“Sono andato a vedere il West Ham che giocava contro il Newcastle quando avevo nove anni e un mio compagno ne aveva dieci. Siamo saltati su un autobus e siamo andati alla partita, hanno vinto 4-3 e basta. Mi hanno agganciato!".

E sulla realizzazione della maglietta dice:

“Penso che sia geniale. Adoro quella versione e il colore dello stemma, è un kit vecchio modello. È una forma moderna ma con un design retrò e mi piace. Up the Irons!”.

Il bassista ha lanciato la divisa, che è disponibile per l'acquisto sul sito web del club, accanto al difensore argentino Pablo Zabaleta, che aggiunge:

“Gli Iron Maiden sono una grande icona anche in Sud America ed è fantastico per i fan del West Ham e per quelli della band mostrare il loro supporto per entrambi!”.

La responsabile delle licenze del West Ham, Tracey Stratton, racconta come è nata questa collaborazione:

“Un fine settimana della scorsa estate, il negozio del nostro club è stato inondato da fan del rock di tutto il mondo, e ci siamo resi conto che gli Iron Maiden avevano due sold out alla O2. Ha perfettamente senso stringere questa collaborazione e con la passione di Steve e l'attenzione per i dettagli è stata sorprendente."

GUARDA QUI LA MAGLIETTA