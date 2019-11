Sinead O'Connor in tour in Italia

Sinead O’Connor ha annunciato che tornerà ad esibirsi in concerto nell’Europa continentale il prossimo anno. L’artista irlandese non mancherà di presentarsi anche davanti al pubblico italiano, questi gli appuntamenti riservati al nostro paese: il 16 gennaio al Capitol di Pordenone, il 18 gennaio al Campus Industry Music di Parma e, a chiudere, il 19 gennaio all’Hiroshima Mon Amour di Torino.

I biglietti saranno disponibili sul circuito ufficiale Ticketone a partire dalle ore 10.00 di lunedì 2 dicembre.

La O’Connor, che dopo avere abbracciato la religione islamica ha cambiato il suo nome in Shuhada, era tornata ad esibirsi dal vivo lo scorso 6 settembre in Irlanda, dopo essere rimasta cinque anni lontana dalla scena musicale. Il suo ultimo album, “I’m not Bossy, I am the Boss”, è stato pubblicato nell'agosto 2014.