Patti Smith: foto e video della laurea honoris a Padova

Da ieri, 28 novembre, Patti Smith è Dottoressa in Lingue e Letterature Europee e Americane presso l’Università degli Studi di Padova. La cerimonia che ha assegnato alla cantautrice statunitense la laurea honoris si è tenuta nell’Aula Magna di Palazzo Bo, nella città veneta, dove la voce di “Because the Night” ha anche imbracciato la chitarra ed eseguito la sua "My Blakean Year", parte del nono capitolo discografico di Patti Smith, “Trampin’”, uscito nel 2004. Ecco un video dell’esibizione dell’artista e, a seguire, alcune foto messe a disposizione su Twitter dal giornale dell’Università di Padova, Il Bo Live:

L'Università di #Padova oggi ha conferito una #laurea magistrale ad honorem in Lingue e letterature europee e americane alla cantautrice, scrittrice e artista #PattiSmith pic.twitter.com/aKOxgVU6fv — Il Bo Live (@IlBoLive) November 28, 2019

“Ho il cuore infranto per quello che è accaduto a Venezia, ma anche nella foresta pluviale amazzonica e altrove. È una questione globale, in tutto il mondo c’è gente che ha bisogno d’ispirazione, di sensibilizzazione o di un aiuto economico. Negli Stati Uniti le persone devono alzarsi e far sentire la loro voce al presidente Trump, che ha abbandonato gli accordi di Parigi e non crede nei cambiamenti climatici. Dobbiamo farci sentire attraverso il voto, le marce di protesta e gli scioperi”, ha dichiarato la cantautrice per l’occasione.

Patti Smith è attualmente impegnata in una serie di concerti-reading in giro per l’Italia. Dopo le due date di Trieste, la cantante porterà musica e letture, tra il mese di novembre e quello di dicembre, a Carpi, Milano, Spoleto, Ravenna e Pavia.