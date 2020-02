Led Zeppelin, i 45 anni di “Physical Graffiti”: una canzone al giorno. “Black country woman”

Questo vivace pezzo acustico, dal titolo provvisorio “Never Ending Doubting Woman Blues”, viene registrato nell’aprile 1972 nel giardino sul retro di Stargroves, la residenza di Mick Jagger in cui la band si riunisce insieme a Eddie Kramer e con lo studio mobile degli Stones per lavorare a quello che sarebbe poi diventato “Houses of the Holy”.

Per quanto riguarda il curioso titolo provvisorio, l’ultima esasperata frase nel finale intensamente blues della canzone era in origine “What’s the matter with you, mama, never-ending, nagging, doubting woman blues”, ma la seconda parte della frase viene troncata nella versione su album. Non c’è traccia di basso nella canzone e i corposi tamburi di Bonzo, accentuati dal suo lavoro sul charlie, finiscono molto sullo sfondo nel missaggio. A parte questo, ci sono chitarra acustica e mandolino (suonati rispettivamente da Jimmy e John Paul, appollaiati su sgabelli sul prato), con voce e armonica. “Black Country Woman” viene scelta come lato B di “Trampled Under Foot”, uscito come singolo in diversi Paesi.

I testi sono tratti dal libro di Martin Popoff “Led Zeppelin. Tutti gli album – Tutte le canzoni”, pubblicato da Il Castello, per gentile concessione dell’editore; al libro rimandiamo per la versione integrale dei testi di presentazione delle canzoni di “Physical Graffiti” e di tutti gli altri album dei Led Zeppelin.