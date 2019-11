Kendrick Lamar: unica data italiana nel 2020 a Roma

Kendrick Lamar in concerto a Roma nell'estate del 2020. Sarà la Capitale ad ospitare l'unica data italiana del tour europeo che il prossimo anno vedrà il rapper statunitense esibirsi dal vivo in Europa, il cui calendario sta prendendo pian piano forma. Dopo l'annuncio della partecipazione di Lamar al Woo Hah! di Hilvarenbeek (nei Paesi Bassi) e al BBK di Bilbao (in Spagna), arriva ora quello della tappa italiana del tour: il 7 luglio 2020 Kendrick Lamar arriverà sul palco del Rock in Roma, all'Ippodromo delle Capannelle.

I biglietti per il concerto - € 85,00 + diritti di prevendita per il Golden Circle, € 65,00 + diritti di prevendita per il posto unico - saranno in prevendita da lunedì 2 dicembre, mentre le vendite generali su TicketOne e su tutte le altre piattaforme autorizzate apriranno giovedì 5 dicembre. Per il rapper si tratta di un ritorno in Italia a distanza di sei anni dall'ultimo - e unico - concerto nel nostro paese, quello che nel 2013 (due anni prima dell'uscita di "To pimp a butterfly", l'album che lo consacrò come uno dei protagonisti del rap internazionale degli anni Duemiladieci) lo vide esibirsi sul palco dei Magazzini Generali di Milano, in supporto all'album "Good kid, M.A.A.D. City".

Da "To pimp a butterfly", che gli ha permesso di vincere ben cinque Grammy Awards, l'ascesa di Kendrick Lamar (classe 1987) non si è mai fermata. Nel 2016 il rapper ha pubblicato "Untitled unmastered", contenente otto tracce, demo di canzoni alle quali aveva lavorato durante le registrazioni dello stesso "To pimp a butterfly", rimaste però incomplete". Nel 2017, poi, è stata la volta del nuovo album "Damn" (con cui ha vinto il Premio Pulitzer per la musica - primo rapper a ricevere questo riconoscimento), mentre nel 2018 Lamar ha prodotto e curato la colonna sonora di "Black Panther", il film sul personaggio di Pantera Nera della Marvel: all'interno del disco anche "King's dead", cantata insieme a Jay Rock, Future e James Blake, premiata con un Grammy.

Kendrick Lamar non pubblica un nuovo album in studio da due anni e non è escluso che l'ideale seguito di "Damn" possa raggiungere il mercato prima della partenza del nuovo tour.

Il nome del rapper va ad aggiungersi nel cartellone dell'edizione 2020 del Rock in Roma accanto a quelli di Vasco Rossi (che arriverà sul palco del festival per due date ospitate dal Circo Massimo) e Lumineers (attesi il 5 luglio all'Auditorium Parco della Musica).