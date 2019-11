Kiss, quella ‘terribile’ parata del Giorno del Ringraziamento nel 2014

Poco dopo la “Macy's Thanksgiving Day Parade” del 2014, a cui la band di "I was made for lovin' you” ha partecipato esibendosi su un carro, Paul Stanley ha commentato l’evento su Twitter scrivendo: “Senza mezzi termini, siamo stati fregati e ingannati dal dirigente responsabile della #MacysThanksgivingDayParade. Ci meritavamo TUTTI di più.”

Bluntly, We were screwed over & misled by the exec in charge of #MacysThanksgivingDayParade . We ALL deserved better. pic.twitter.com/hUVUN9gTqE — Paul Stanley (@PaulStanleyLive) November 28, 2014

A cinque anni di distanza, lo storico manager dei Kiss Doc McGhee ha raccontato cosa sia successo alla parata organizzata, come ogni anno, dai grandi magazzini Macy’s a New York per il Giorno del Ringraziamento.

Durante una sessione di domande e risposta, in occasione della “Kiss Kruise IX”, McGhee ha spiegato:

“La cosa peggiore che abbiamo fatto è stata suonare alla Macy’s Day Parade. Avremmo dovuto essere su un carro Gibson; un enorme carro che sarebbe stato grandioso, proprio come i Kiss. La sera prima abbiamo scoperto che volevano far suonare a Paul una chitarra Gibson, e lui non suona Gibson ma Washburns. Quindi non potevamo salire su quel carro ma ci hanno detto: “Abbiamo un altro carro per voi”. Doc ha poi aggiunto:

“Il nuovo carro era tipo poco più di sette metri di lunghezza con due microfoni sopra. Sembravamo la cosa più schifosa della Macy's Day Parade. Quando l’ho visto ho pensato ‘Ohhhh, questo è il modo per farsi licenziare.’ È stato un momento terribile.”

Il prossimo 13 luglio l'“End of the Road World Tour” farà tappa anche Italia; i Kiss si esibiranno all'Arena di Verona per la tournée di addio alle scene.

In occasione del Giorno del Ringraziamento di quest’anno, celebrato oggi 28 novembre, alla “Macy's Thanksgiving Day Parade” a New York si sono esibiti, tra gli altri, Céline Dion - che ha presentato dal vivo la sua nuova canzone “Imperfections” - e i Black Eyed Peas.