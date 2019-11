Morrissey, voci: titolo e tracklist del nuovo album

Secondo quanto riferito dal sito Morrissey Central il prossimo album del cantante britannico uscirà il prossimo mese di marzo e s’intitolerà “I Am Not A Dog On A Chain”. Riferisce, inoltre, il sito che l’ideale seguito di “Low in High School” verrà pubblicato da BMG dopo essere stato registrato in Francia per la produzione di Joe Chiccarelli. Questa è la tracklist dell’album riferita da morrisseycentral.com:

Jim Jim Falls

Love Is On Its Way Out

Bobby, Don't You Think They Know?

I Am Not A Dog On A Chain

What Kind Of People Live In These Houses?

Knockabout World

Darling, I Hug A Pillow

Once I Saw The River Clean

The Truth About Ruth

The Secret Of Music

My Hurling Days Are Done

È sempre Morrissey Central a citare un virgolettato attribuito a Morrissey, che descrive l’album come “Il meglio di me…troppo bello per essere vero…troppo vero per essere considerato bello”. Un’ultima informazione emerge dalla pagina web: il singolo apripista di “I Am Not A Dog On A Chain” sarà il brano “Bobby, Don’t You Know”.

In attesa di conferme ufficiali l’ultimo capitolo discografico di Morrissey resta “Low In High School”, uscito nel 2017 e seguito dall’album di cover “California Son”, che include le collaborazioni del frontman dei Green Day Billie Joe Armstrong e di Ed Droste dei Grizzly Bear.

La voce di “This Charming Man” ha concluso lo scorso 26 ottobre i suoi appuntamenti sui palchi internazionali, parte del “North American Tour 2019” di Morrissey.