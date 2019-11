Alice Cooper, nel nuovo album anche i componenti originari della band

In un’intervista concessa a Consequence of Sound Alice Cooper ha raccontato qualcosa a proposito del suo prossimo album, del quale ancora non si conosce la data d’uscita e che andrebbe a configurarsi come il seguito di “Paranormal” del 2017. “È tutta roba originale, sarà la band originaria a suonare nel disco – gli O.G., noi li chiamiamo così. I ragazzi originali. Ci sono due o tre canzoni che abbiamo scritto con i ragazzi originali, e sono puro suono di Detroit. Siamo probabilmente più Detroit di quanto non siamo L.A. o Phoenix o qualsiasi altro posto”, ha spiegato lo shock rocker statunitense, che lo scorso settembre ha dato alle stampe l’EP “‘Breadcrumbs’”, quello che Vincent Damon Furnier – questo il nome all’anagrafe di Alice Cooper – considera un primo assaggio del disco. “Breadcrumbs era in un certo senso un modo per condurvi al prossimo album”, ha chiarito l’artista.

Per quanto Alice Cooper non abbia fatto nomi nella sua chiacchierata con la testata statunitense, ricordiamo che i musicisti della prima formazione della band di Alice Cooper, fondata a Phoenix, Arizona, nel 1964, sono Glen Buxton (chitarra solista) – venuto a mancare nel 1997 - e Dennis Dunaway (basso). Al terzetto si sono poi aggiunti, tra il ’66 e il ’67, Michael Bruce (chitarra e tastiere) e Neal Smith (batteria). Dice ancora l’artista a proposito del disco:

Stiamo andando in un sacco di posti dove normalmente non andremmo perché stiamo lavorando con autori con i quali normalmente non lavoriamo, e questo mi piace. Mi piace uscire dall’idea che gli album di Alice Cooper suonino come un album di Alice Cooper. Questo suonerà come un album di Alice Cooper ma avrà di certo un sacco di sapori differenti che normalmente non abbiamo.

E a proposito dello stato dei lavori: “Il cuore delle canzoni è finito, [siamo] pronti a partire”. Non sembra dunque essere troppo lontano il momento in cui il cantante, classe 1948, potrebbe annunciare i primi dettagli del suo prossimo capitolo discografico.