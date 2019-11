Concerti, Mahmood: una data a Milano e poi il tour europeo

Mahmood tornerà in tour a partire dal prossimo mese di aprile: la voce di “Soldi” darà il via alla tournée il 14 aprile all’Alcatraz di Milano, l’unica data italiana prevista dalla nuova tranche di concerti, per poi spostarsi nel resto del Vecchio Continente con tappe ad Anversa, Parigi, Amsterdam, Londra, Murcia, Madrid, Monaco, Stoccarda, Colonia, Amburgo, Losanna e, infine, il 16 maggio, Zurigo, l’ultima città toccata dal tour. I biglietti per i concerti saranno disponibili su TicketOne a partire dalle ore 11 di venerdì 6 dicembre.

Il cantante milanese ha esordito nel mercato del disco lo scorso anno con il suo “Gioventù bruciata”. L’ultimo ed unico brano inedito diffuso da Mahmood dopo il disco è stato il singolo “Barrio”, scritto in collaborazione con Davide Petrella e prodotto da Charlie Charles e Dardust. Nel 2019, oltre alla vittoria al Festival di Sanremo con la sua “Soldi”, l’artista si è aggiudicato il secondo posto all’Eurovision Song Contest di quest’anno e il Best Italian Act all’ultima edizione degli EMAs.