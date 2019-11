Pink Floyd, ‘The Wall’: un documentario su RaiPlay per i 40 anni

Come agli amanti del più nobile classic rock non sarà sfuggito uno dei dischi simbolo della carriera dei Pink Floyd, “The Wall”, uscito il 30 novembre 1979, si appresta a compiere quarant’anni. Anche la Rai si è unita a chi vuole rendere onore al quarantennale dell’undicesimo capitolo discografico della formazione di David Gilmour e Roger Waters, proponendo sul suo portale RaiPlay il documentario "Pink Floyd – Behind the Wall", dedicato all’album che con brani come, tra gli altri, “Another Brick in the Wall”, “Hey You”, “Vera” e “Comfortably Numb”, ha segnato la storia della musica leggera.

Il documentario, diretto da Sonia Anderson e originariamente uscito nel 2011, disponibile su RaiPlay dal 26 novembre, non si concentra solamente su “The Wall”, tracciando un più generale ritratto della band nata dal genio di Syd Barrett, dagli esordi alla fine dell’esperienza Pink Floyd.

Per arrivare pronti all’appuntamento con il quarantennale di “The Wall” potete anche dare uno sguardo alla retrospettiva che, canzone per canzone, Rockol sta dedicando al disco a partire dallo scorso 4 novembre, riprendendo i testi del libro di The Lunatics “Pink Floyd. Il fiume infinito”, pubblicato da Giunti, per gentile concessione degli autori e dell’editore.