Ozzy Osbourne, una playlist per il Ringraziamento: ascolta

Mentre Oltreoceano gli americani sono impegnati a festeggiare il giorno del Ringraziamento, che quest’anno cade oggi, 28 novembre, tra tacchini e parate nemmeno Ozzy Osbourne si è scordato di prendere parte alla celebrazione del Thanksgiving, che la tradizione cristiana vuole essere il giorno in cui gli abitanti degli stati a stelle e strisce hanno l'opportunità di rendere grazie a Dio per i doni ricevuti nell’anno che va a concludersi. L’ex Black Sabbath ha infatti per l’occasione stilato una playlist battezzata “Ozzy’s Thanksgiving Tunes”, che include tanto brani del cantante britannico quanto canzoni di illustri colleghi. Troviamo così l’ultimo singolo dell’artista “Straight To Hell”, in collaborazione con il chitarrista dei Guns N'Roses, Slash, diffuso solo qualche giorno fa, ma anche brani meno recenti come “Mama, I’m Coming Home”, canzoni dell’ex band di Osbourne, i Black Sabbath, e omaggi alle grandi band del passato, dai Pink Floyd – Ozzy propone il classico “Wish You Were Here” – ai Led Zeppelin, dai Beatles ai Ramones. Non mancano poi evergreen del giorno del Ringraziamento come “The Thanksgiving Song” di Adam Sandler e band più vicine all’universo musicale della voce di “Paranoid”: gli Anthrax, i Megadeth e i Motorhead, ad esempio. Senza svelarvi tutto, lasciamo a voi il piacere di esplorare la “Ozzy’s Thanksgiving Tunes”. Eccola qui:

Lo scorso 21 novembre Ozzy Osbourne è tornato sul palco, raggiungendo Post Malone, dopo che per circa un anno l’ex Black Sabbath non aveva potuto esibirsi per i diversi problemi di salute che nel corso del 2019 ha dovuto affrontare, gli stessi che hanno causato il doppio slittamento dell’appuntamento di Ozzy con i palchi italiani, appuntamento che andrà infine in scena il 19 novembre 2020 all’Unipol Arena di Bologna.