Jethro Tull, due concerti italiani a marzo 2020

Il tour ‘The Prog Years’ di Ian Anderson con i suoi Jethro Tull farà visita anche in Italia la prossima primavera. Gli appuntamenti sono previsti per il 25 marzo al Teatro Colosseo di Torino e per il 27 marzo al Teatro Galleria di Legnano, in provincia di Milano.

I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 10.00 di lunedì 2 dicembre sul circuito Ticketone.



Sul palco con Ian Anderson David Goodier (basso), John O’Hara (tastiere), Joe Parrish (chitarra) e Scott Hammond (batteria).



Tra qualche giorno la band inglese sarà impegnata in tre concerti di beneficenza dedicati al Natale: il 19 dicembre al Capitol di Pordenone, il 20 alla Chiesa di San Vitale a Parma e, infine, il 21 dicembre al Teatro Comunale di Ferrara.