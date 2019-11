I 5 Seconds of Summer annunciano due live in Italia

La band australiana dei 5 Seconds of Summer annuncia due concerti italiani del suo “No Shame World Tour 2020” per il 29 maggio al Mediolanum Forum di Assago (Mi) e per il 30 maggio alla Kioene Arena di Padova.



I biglietti per le date italiane saranno disponibili per l’acquisto in anteprima per gli iscritti a My Live Nation a partire dalle ore 10.00 di giovedì 5 dicembre. La messa in vendita generale inizierà, invece, dalle ore 11.00 di venerdì 6 dicembre sul circuito Ticketone, su Ticketmaster e in tutti i punti vendita autorizzati.



I 5 Seconds of Summer – che sono formati da Luke Hemmings (voce/chitarra), Michael Clifford (voce/chitarra), Calum Hood (voce-basso) e Ashton Irwin (voce-batteria) - pubblicheranno presto il loro quarto album in studio - ideale seguito di “Youngblood” pubblicato nel 2018 - già anticipato dai singoli “Teeth” e “Easier”.