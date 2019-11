Pearl Jam: è questo il logo del tour europeo 2020?

Sono sempre di più i segnali che lasciano intendere che tra i grandi protagonisti del 2020 musicale, ormai alle porte, ci saranno senza alcun dubbio anche i Pearl Jam.

Da un lato è praticamente certo che il prossimo anno la band guidata da Eddie Vedder pubblicherà un nuovo album (sarà l'undicesimo in studio) che manca dalla sua discografia dai tempi di “Lightning Bolt” (leggi qui la nostra recensione), pubblicato nel settembre 2013. In questo senso vanno anche delle recenti ed esplicative dichiarazioni del chitarrista della band Mike McCready.

E se per il disco mancano soltanto i crismi dell’ufficialità, identico discorso si può fare per un loro tour il prossimo anno, come già vi avevamo anticipato qualche tempo fa. Nelle scorse ore è stato infatti pubblicato su un sito di vendita biglietti tedesco (che abitualmente commercia i biglietti della band) quello che dovrebbe essere il logo del loro tour europeo 2020, che potete vedere più sotto.

La band statunitense non mancherà di esibirsi anche in Italia. A quanto ne sappiamo, Eddie Vedder e soci si dovrebbero esibire all’Autodromo di Imola (Bo) il 5 luglio. L’ultimo tour dei Pearl Jam in Italia risale all’estate del 2018 quando si esibirono all’Area Expo di Rho (Mi), allo Stadio Euganeo di Padova e allo Stadio Olimpico di Roma. Ma allora non avevano un nuovo disco da presentare sul palco.