“Fai Volare La Tua Musica”: la quinta playlist

Ha debuttato nel mese di febbraio sui voli Alitalia nazionali ed internazionali (con esclusione dei voli intercontinentali) la prima playlist ricavata dalla lista dei 36 brani vincitori del concorso “Fai volare la tua musica” realizzato da Alitalia, SIAE e Rockol e conclusosi nello scorso mese di dicembre.

Come da programma ogni due mesi andrà in rotazione, prima del decollo e dopo l’atterraggio, una compilation di 6 brani per volta.

La quinta playlist, in rotazione nei mesi di dicembre e gennaio 2020, è così composta:

Al chiaro di luna-Michele Di Toro

Look at the rainbow, Manu-Giuseppina Torre

Non so come mai-Emanuele Fasano

Accordi Disaccordi-Lazy Wave

Running in the sun (Feat.Tony Levin)-Gabor Lesko

L'asino confuso-Antonio Baldassarre

Oltre che su Rockol, dove ogni settimana sarà pubblicato un articolo dedicato a ciascuno dei protagonisti, gli stessi saranno visibili all’interno della rivista Ulisse di Alitalia.